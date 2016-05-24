نهائي_الأبطال – تقرير في الجول.. 3 ناشئين لريال مدريد يحاولون حرمانه من التتويج

4 أيام تفصلنا عن نهائي أكبر البطولات الأوروبية وهو نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة ستكون مكررة عن نهائي البطولة ذاتها لعام 2014 لينحصر اللقب مرة أخرى بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

وسيكون على ريال مدريد في ذلك النهائي مواجهة المدرب دييجو سيميوني وفريقه الذين يسعوا دون شك إلى الإنتقام من نهائي 2014 وبجانب ذلك سيكون عليهم مواجهة ثلاثة ناشئين سابقين بصفوفهم.

خوانفران

القائد الرابع لفريق أتليتكو مدريد والمدافع الأيمن الإسباني صاحب الـ31 عاما الذي بدأ مشواره الكروي من مدارس ريال مدريد ثم الظهور بالفريق الثاني لريال مدريد بداية من عام 2003 وحتى 2005 وخلال تلك الفترة كان نجح في الحصول على مشاركة وحيده مع الفريق الأول أمام فياريال في 2004.

ريال مدريد قام بإعارته لمدة موسم واحد مع إسبانيول ثم بيعه إلى أوساسونا مع إحقية الشراء لمدة موسم، ونجح خوانفران الذي كان يشارك كجناح في بداية مشواره أن ينقذ فريقه القديم من الهبوط بهدف في مرمى فريقه السابق ريال مدريد بالأسبوع الأخير من الدوري من موسم 2008/2009.

يذكر أن خوانفران كان مركزه الأصلي هو جناح أيمن ووسط ملعب أيمن ولكن اضطر مدرب اتليتكو مدريد في عام 2011 جورجيو مانزانو استخدامه كمدافع أيمن بسبب إصابة أكثر من مدافع ليقرر بعد ذلك سيميوني الإحتفاظ به في هذا المركز.

فيليبي لويس

مدافع أخر بصفوف أتليتكو مدريد ظهر في إسبانيا من خلال بوابة ناشئين ريال مدريد وبالتحديد من بوابة الفريق للفريق الملكي وهو فيليبي لويس.

فبعد موسم وحيد غير ناجح له في أوروبا من خلال فريق أياكس أمستردام قرر اللاعب العودة للأوروجواي إلى نادي رينتيستاس الأوروجوياني ليتم إرساله في نفس موسم الانتقالات إلى إسبانيا وفريق ريال مدريد كاستيا.

خلال تلك الفترة ظهر فيليبي لويس بأداء مميز وكأساسي في مباريات الفريق الثاني وجعل ريال مدريد يسعى للتعاقد معه بشكل دائم ولكن طلبات النادي الأورجوياني المادية وقفت عائقا أمام إتمام الصفقة.

فيليبي لويس في ريال مدريد كان ضمن فريق يضم كل من أربيلوا كابتن للفريق وسولدادو وروبين ديلا ريد ونيجريدو وميجيل توريس وخافي جارسيا وبورخا فاليرو.

ساؤول نيجويز

لاعب سابق آخر سيكون على ريال مدريد مواجهته يوم 28 وهو ساؤول نوجيز لاعب الوسط صاحب الـ21 عاما، فاللاعب الشاب كان هو الأخر من ضمن صفوف مدارس ريال مدريد بداية من 2006 وذلك بعد أن نجح كشافي النادي في جلبه من مدارس إلتشي بعمر الـ12.

واستمر ساؤول لمدة عامين في ريال مدريد وبفرق تحت 14 عاما لينتقل بعد ذلك إلى مدارس أتليتكو.

انتقال ساؤول إلى مدارس أتليتكو جاء نتيجة لعدم تأقلم اللاعب في مدريد بأعوامه الأولى ولم ينجح في إنشاء أي صدقات داخل فريقه سوى مع مدربه بيبي فيرنانديز الذي يصفه ساؤول الأن بأنه سبب إستمراره في لعب الكرة.

ساؤول في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو" الإسبانية أوضح أيضا بأنه خلال تلك الفترة كان قد تم اتهامه بسرقه الطعام وأحذية التدريب وكان قد تم إيقافه عن التدريب لمدة اسبوعين لهذا السبب.