رسميا - ليفربول يضم حارس ماينتس

أعلن ليفربول يوم الثلاثاء ضم الحارس لوريس كاريوس قادما من ماينتس بعقد يمتد لخمس سنوات.

كاريوس خضع للفحص الطبي في ليفربول وأتم صفقة انتقاله للحمر ليكون أولى صفقات يورجن كلوب مع ليفربول.

وسيدفع نادي ليفربول مبلغ 4.7 مليون جنيه استرليني من أجل ضم الحارس الألماني الشاب البالغ من العمر 22 عاما.

وشارك كاريوس في الموسم المنصرم مع ماينز في 36 مباراة بكل المسابقات واستقبلت شباكه 44 هدفا، كما أنه تصدى لـ10 أهداف محققة.

في حين أن سيمون مينيوليه حارس ليفربول الأول شارك في 55 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالهم 59 هدفا كما تصدى لـ20 فرصة محققة.