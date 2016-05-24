أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ بني سويف لايوجد ميزانية حقيقية لإنشاء محور عدلي منصور ‎

Google+ Print
محافظ بني سويف لايوجد ميزانية حقيقية لإنشاء محور عدلي منصور ‎ محافظ بني سويف لايوجد ميزانية حقيقية لإنشاء محور عدلي منصور ‎

صورة أرشيفية

قال المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، في تصريح خاص صحفي إنة لا يوجد ميزانية حقيقية او إعتماد مالي لإنشاء محور بإسم المستشارعدلي منصور المزعم إقامتة داخل المحافظة.

مضيفا إن مايقال عن وجود أي ميزانية لإنشاء المحور بعيد كل البعد عن الصحة، ولكن ماقيل من قبل وزارة التخطيط إنة لامانع من إقامتة ولكن دون جدوي أي إعتماد مالي.

مشيرآ أن السبب الحقيقي وراء تغالط المفهوم في إقرار ميزانية لة من عدمة هو عدم إتخاذ إجراء قوي من قبل وزارة النقل وبعض المسئولين.

مؤكداً إنة حاليآ يتم عمل الاجراءات اللازمه لتوفير ميزانية له والبدء في إنشائة.

جدير بالذكر إنة كان من المقرر إنشاء محور بإسم المستشار عدلي منصور داخل المحافظة منذ عدة سنوات وصرح إن تم إعتماد مبالغ مالية لة لبدء تنفيذة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا