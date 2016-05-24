محافظ بني سويف لايوجد ميزانية حقيقية لإنشاء محور عدلي منصور ‎

قال المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، في تصريح خاص صحفي إنة لا يوجد ميزانية حقيقية او إعتماد مالي لإنشاء محور بإسم المستشارعدلي منصور المزعم إقامتة داخل المحافظة.

مضيفا إن مايقال عن وجود أي ميزانية لإنشاء المحور بعيد كل البعد عن الصحة، ولكن ماقيل من قبل وزارة التخطيط إنة لامانع من إقامتة ولكن دون جدوي أي إعتماد مالي.

مشيرآ أن السبب الحقيقي وراء تغالط المفهوم في إقرار ميزانية لة من عدمة هو عدم إتخاذ إجراء قوي من قبل وزارة النقل وبعض المسئولين.

مؤكداً إنة حاليآ يتم عمل الاجراءات اللازمه لتوفير ميزانية له والبدء في إنشائة.

جدير بالذكر إنة كان من المقرر إنشاء محور بإسم المستشار عدلي منصور داخل المحافظة منذ عدة سنوات وصرح إن تم إعتماد مبالغ مالية لة لبدء تنفيذة.