نقل القاهرة: أتوبيسات الهيئة تعمل من 6 صباحا إلى 2 فجرا فى رمضان

قال اللواء رزق أبو على، مدير مديرية النقل التابعة لمحافظة القاهرة، إن أسطول أتوبيسات الهيئة سيعمل من السادسة صباحا، وحتى الثانية فجرا فى شهر رمضان.

وقال أبو على، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": خلال شهر رمضان الكريم سيتم خروج نصف أسطول الهيئة فى السادسة صباحا من الجراجات بواقع 1250 أتوبيس، على أن يخرج النصف الآخر فى الثامنة صباحا، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة الساعتين قبل موعد الإفطار بحيث تتواجد أتوبيسات الهيئة بكثافة فى الشارع.

وأضاف أنه تم تخصيص 100 أتوبيس لخدمة الأماكن الدينية خلال شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أنه تم مد فترة الوردية المسائية بعد الثانية عشرة من منتصف الليل لتصبح إلى الثانية صباحا، مشيرا إلى أنه سيتم الدفع بأسطول الهيئة كاملا الذى يبلغ عدده 2500 باص، قبل موعد الإفطار لتوفير خدمة النقل للمواطنين.

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