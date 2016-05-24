أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقل القاهرة: أتوبيسات الهيئة تعمل من 6 صباحا إلى 2 فجرا فى رمضان

Google+ Print
نقل القاهرة: أتوبيسات الهيئة تعمل من 6 صباحا إلى 2 فجرا فى رمضان نقل القاهرة: أتوبيسات الهيئة تعمل من 6 صباحا إلى 2 فجرا فى رمضان
قال اللواء رزق أبو على، مدير مديرية النقل التابعة لمحافظة القاهرة، إن أسطول أتوبيسات الهيئة سيعمل من السادسة صباحا، وحتى الثانية فجرا فى شهر رمضان.

وقال أبو على، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": خلال شهر رمضان الكريم سيتم خروج نصف أسطول الهيئة فى السادسة صباحا من الجراجات بواقع 1250 أتوبيس، على أن يخرج النصف الآخر فى الثامنة صباحا، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة الساعتين قبل موعد الإفطار بحيث تتواجد أتوبيسات الهيئة بكثافة فى الشارع.

وأضاف أنه تم تخصيص 100 أتوبيس لخدمة الأماكن الدينية خلال شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أنه تم مد فترة الوردية المسائية بعد الثانية عشرة من منتصف الليل لتصبح إلى الثانية صباحا، مشيرا إلى أنه سيتم الدفع بأسطول الهيئة كاملا الذى يبلغ عدده 2500 باص، قبل موعد الإفطار لتوفير خدمة النقل للمواطنين.


>- بالفيديو.. القائم بأعمال محافظ القاهرة يعلن الانتهاء من مشروع الأسمرات 1 بالكامل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!