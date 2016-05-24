«مصر للطيران»: تقارير وقوع انفجار على متن الطائرة مجرد «تكهنات»

قال أحمد عادل، نائب رئيس شركة مصر للطيران، إن التقارير التي تم تناقلها مؤخرًا حول وقوع انفجار على متن طائرة مصر للطيران ما هي إلا عبارة عن تكهنات.

وأشار عادل خلال مقابلة له لـCNN إلى أن أي اصطدام يحدث على سرعات عالية، يؤدي إلى تهشم وانفصال وهذا لا يعتبر دليلًا على سبب وقوع التصادم.

وأضاف عادل: “المعلومات المؤكدة ستأتي من الصناديق السوداء وتلك لم يعثر عليها بعد،” لافتًا إلى أن البحث في منطقة كبيرة كهذه للعثور على كل الدلائل صعب.

وأكد نائب رئيس شركة مصر للطيران أن أغلب عمليات مسح الحمض النووي “DNA” من عائلات الضحايا قد تم الانتهاء منها، مما يسهم في التعرف على الأشلاء التي عثر عليها.