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الكنيست يعقد فعاليات لتشجيع تعلم "اللغة العربية" فى إسرائيل

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الكنيست يعقد فعاليات لتشجيع تعلم "اللغة العربية" فى إسرائيل الكنيست يعقد فعاليات لتشجيع تعلم "اللغة العربية" فى إسرائيل
أقام الكنيست الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، فعاليات تهدف إلى تشجيع استخدام "اللغة العربية" فى المجتمع الإسرائيلى، وتعليمها بالمدارس اليهودية.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن لجانا برلمانية بالكنيست عقدت مداولات تتعلق بأهمية استخدام اللغة العربية فى الخدمات العامة وفى الإنترنت وبتوسيع تعليمها فى المدارس اليهودية.

وأضافت الإذاعة العبرية، أن رئيس الكنيست يولى آديلشتاين افتتح جلسة الهيئة العامة، اليوم، ببيان خاص عن فعاليات يوم "اللغة العربية" فى الكنيست، مشيرة إلى أن المبادر لهذه الفعاليات عضو الكنيست يوسف جبارين من "القائمة العربية المشتركة".


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