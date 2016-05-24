مصدر مقرب من حزب الله: إيران تحشد 80 ألف مقاتل من جنسيات متعددة فى سوريا

كشف مصدر مقرب من حزب الله اللبنانى أن الإيرانيين يحشدون الآن فى سوريا نحو 80 ألف مقاتل من تبعيات وجنسيات مختلفة، مؤكدا أن طهران تسعى عبر السلاح لتثبيت خريطة توازن القوى المرحلية فى الداخل السورى.

وقال المصدر لوكالة (آكى) الإيطالية، إن الحشود الإيرانية على الأرض فى سوريا نحو 80 ألف مقاتل، بينها فرقة عسكرية تابعة للحرس الثورى الإيرانى ترابط بالقرب من مدينة حلب شمال سوريا، وكذلك مقاتلين من حزب الله اللبنانى وميليشيات عراقية وأفغانية فى أكثر من منطقة سوريا، موضحا أن هذه القوات تمتلك أسلحة تُمكّنها من الثبات فى الكثير من المناطق وأن غالبية هذه القوات لديها أسلحة جيدة.

وقال المصدر، إن إيران تسعى لتثبيت خريطة توازن القوى المرحلية فى سوريا، وتسابق الزمن مع روسيا فى تنافس غير مُعلن للسيطرة على أكبر رقعة جغرافية، مشيرا إلى أن طهران تسعى للتنسيق مع الأكراد الذين يحاصرون مدينة الرقة فى شمال سوريا، لافتا إلى أن المدينة التى تُعتبر معقلاً رئيسياً لتنظيم داعش، "لها أهمية استراتيجية ـ عسكرية ـ دينية بالنسبة للإيرانيين".



>- قوات التحالف الدولى تنفذ 19 ضربة جوية ضد أهداف لداعش فى سوريا والعراق