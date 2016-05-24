النائب بدران البعلى يتقدم ببيان عاجل عن ارتفاع أسعار الدواء

تقدم أحمد بدران البعلى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، ببيان عاجل عن قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الدواء.

وقال بدران فى بيانه، إن رفع أسعار الدواء التى يقل سعرها عن 30جنيه بنسبة 20% يمثل ضغطا على أصحاب الأمراض المزمنة، ولا يستطيعون تحمل التكاليف الإضافية.

وفى المقابل بدأت الصيدليات فى تطبيق القرار حكومي برفع أسعار الأدوية بنسب طبقا لأسعارها الحالية، مما تسبب فى سخط المواطنين "بحسب وصف النائب فى بيانه".

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