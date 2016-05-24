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بالصور.. بدء العزاء الجماعى لضحايا الطائرة المنكوبة فى الغربية

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بالصور.. بدء العزاء الجماعى لضحايا الطائرة المنكوبة فى الغربية بالصور.. بدء العزاء الجماعى لضحايا الطائرة المنكوبة فى الغربية
بدأت منذ قليل فعاليات العزاء الجماعى الذى تنظمه مديرية أمن الغربية، لضحايا الطائرة المنكوبة بدار المناسبات فى شارع البحر بمدينة طنطا.

واستقبل المعزين اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا.

وحضر العزاء الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء، وقيادات الدين المسيحى والإسلامى بالغربية، وأسر الضحايا وأهالى محافظة الغربية، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. كما حرصت مديرية الأمن على توفير مكان عزاء خاص للسيدات.

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العزاء-الجماعى-لضحايا-الطائرة-المنكوبة-فى-الغربية-(2)

العزاء-الجماعى-لضحايا-الطائرة-المنكوبة-فى-الغربية-(3)

العزاء-الجماعى-لضحايا-الطائرة-المنكوبة-فى-الغربية-(4)

العزاء-الجماعى-لضحايا-الطائرة-المنكوبة-فى-الغربية-(5)

العزاء-الجماعى-لضحايا-الطائرة-المنكوبة-فى-الغربية-(6)

العزاء-الجماعى-لضحايا-الطائرة-المنكوبة-فى-الغربية-(7)

العزاء-الجماعى-لضحايا-الطائرة-المنكوبة-فى-الغربية-(8)

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>- عزاء جماعى بالغربية لضحايا الطائرة المنكوبة من أبناء المحافظة اليوم
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