محافظ الفيوم: 23 ألف بطاقة تموينية جديدة تسلم للمواطنين بالفيوم قبل رمضان

قال وائل مكرم محافظ الفيوم، إن مديرية التموين تسلمت 23 ألف 490 بطاقة تموينية جديدة تم طبعها بدل البطاقات التموينية المفقودة أو التالفة، وأصدر المحافظ تكليفاته لمسئولى التموين بضرورة تسليم البطاقات لأصحابها قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف المحافظ فى بيان، أنه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان سيتم مضاعفة أعداد السيارات المتنقلة المحملة بالسلع والمواد الغذائية المدعمة خلال الفترة القادمة التى ستجوب مختلف أنحاء المحافظة، للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر خاصة محدودى الدخل والأولى بالرعاية.

وكلف المحافظ مسئولى التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين بضرورة تكثيف الحملات على المحلات والأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من سلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية من حيث تاريخ الانتاج والصلاحية حفاظاً على صحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجدير بالذكر أن البطاقات التموينية الجديدة التى تم طبعها تشمل 1704 بطاقة تابعة لإدارة تموين بندر الفيوم أول، و2439 بطاقة تابعة لبندر الفيوم ثان، و1853 بطاقة تابعة لمركز الفيوم أول، و2170 بطاقة تابعة لمركز الفيوم ثان، و2940 بطاقة تابعة لإدارة تموين سنورس، و3315 بطاقة تابعة لإدارة طامية، و2327 بطاقة تابعة لإدارة تموين إطسا، و1482 بطاقة تابعة لإدارة تموين تطون، و2080 بطاقة تابعة لأبشواى، و3180 بطاقة تابعة لإدارة يوسف الصديق.

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