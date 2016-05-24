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عبد العزيز لـ في الجول: انضمام محمد إبراهيم للمنتخب؟ سيكون أفضل لاعبي مصر قريبا

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عبد العزيز لـ في الجول: انضمام محمد إبراهيم للمنتخب؟ سيكون أفضل لاعبي مصر قريبا عبد العزيز لـ في الجول: انضمام محمد إبراهيم للمنتخب؟ سيكون أفضل لاعبي مصر قريبا

يثق أيمن عبد العزيز لاعب منتخب السابق في قدرة محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك في الانضمام لمنتخب الفراعنة.

وأعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة تنزانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2017، والتي شهدت ظهور اسم محمد إبراهيم لأول مرة منذ فترة طويلة.

وقال عبد العزيز في تصريحات لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "أعلم كم الضغوط التي تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة ولذلك أشعر بالسعادة بسبب اختياره للمنتخب".

وأضاف "عندما عاد محمد إبراهيم للزمالك لم يظهر بربع مستواه، ولكن عندما تخلص من الضغوط بدأ في العودة لمستواه المعهود".

ويرى اللاعب الذي احترف في تركيا لسنوات أن إبراهيم حتي الآن لم يظهر كل ما يمتلكه من قدرات.

وأتم "محمد إبراهيم لاعب كبير ومن الطبيعي أن ينضم للمنتخب، ومع كثرة المشاركات الفترة المقبلة أتوقع أن يكون أفضل لاعب في مصر".

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