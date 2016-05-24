في_إفريقيا – علي ماهر لـ ' كلام في الجون ' : هذه أصعب مباراة للأهلي.. وعليه العمل بنصيحة ثابت البطل

"القرعة خدمت مصر بإبعاد الأهلي عن الزمالك" هكذا أبدى علي ماهر المدير الفني للترسانة رأيه في قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بجوار كل من الوداد المغربي وأسيك أبيدجان الإيفواري وزيسكو الزامبي.

فيما يلعب الزمالك في المجموعة الثانية بجوار وفاق سطيف الجزائري وإنيمبا النيجيري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتحدث المدرب العام السابق للأهلي للبرنامج الإذاعي "كلام في الجون" قائلا:"القرعة خدمات مصر بإبعاد القطبين عن الوقوع في مجموعة واحدة سويا ما يرفع من حظوظهما لبلوغ المرحلة النهائية سويا".

وأضاف"أصعب مباراة للأهلي ستكون مواجهة الوداد في المغرب فالضغط الجماهيري سيكون كبير للغاية".

وواصل"كما يجب الحذر من قوة أسيك أبيدجان فهو فريق يملكه رجل أعمال وينفق عليه بقوة وهنا يجب على الفريق تذكر نصيحة الراحل ثابت البطل والعمل بها".

وأوضح"البطل ققال لنا أن الفرق الإفريقية حينما تواجه الأهلي فالأمر بمثابة تحد شخصي لهم، فكل لاعب يعلم أن تألقه سيجعله حديث الجميع، لذا على الأهلي مواجهة الفريق الإيفواري بحذر كبير".

وتابع"عدم خوض مارتن يول مدرب الأهلي للعديد من المواجهات الإفريقية لن يكون عائقا بالنسبة له، وبشكل عام الأهلي فرصه كبيرة في الظفر باللقب فهو لديه العديد من اللاعبين من أصحاب الخبرات".

في الوقت ذاته أضاف علي ماهر في تصريحات لـFilGoal.com قائلا:"إفريقيا كلها تعرف قيمة الأهلي الأكثر تتويجا بالألقاب القارية".

وأتم"على الرغم من صعوبة مواجهة الوداد إلا أن شخصية الأهلي البطل ستظهر في هذه المواجهة".