أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

باسم مرسي يرفض التعليق على استبعاده من منتخب مصر

Google+ Print
باسم مرسي يرفض التعليق على استبعاده من منتخب مصر باسم مرسي يرفض التعليق على استبعاده من منتخب مصر

رفض باسم مرسي مهاجم الزمالك التعليق على استبعاده من منتخب لخوض مباراة تنزانيا في الجولة الأخيرة لتصفيات أمم إفريقيا.

وضم هيكتور كوبر المدير الفني أربعة مهاجمين وهم مروان محسن وعمرو جمال وأحمد حسن "كوكا" ومحمد صلاح نجم روما في قائمة الفراعنة لخوض اللقاء يوم الرابع من يونيو المقبل.

وقال باسم مرسي لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "أرفض التعليق على عدم الانضمام لمنتخب مصر وسألتزم الصمت الفترة المقبلة".

وعاد باسم مرسي للمشاركة أساسيا مع الزمالك وذلك أمام مصر للمقاصة ونجح في تسجيل الهدف الثاني للزمالك قبل أن يُطرد في الشوط الثاني لحصوله على انذار ثان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية