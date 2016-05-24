باسم مرسي يرفض التعليق على استبعاده من منتخب مصر

رفض باسم مرسي مهاجم الزمالك التعليق على استبعاده من منتخب مصر لخوض مباراة تنزانيا في الجولة الأخيرة لتصفيات أمم إفريقيا.

وضم هيكتور كوبر المدير الفني أربعة مهاجمين وهم مروان محسن وعمرو جمال وأحمد حسن "كوكا" ومحمد صلاح نجم روما في قائمة الفراعنة لخوض اللقاء يوم الرابع من يونيو المقبل.

وقال باسم مرسي لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "أرفض التعليق على عدم الانضمام لمنتخب مصر وسألتزم الصمت الفترة المقبلة".

وعاد باسم مرسي للمشاركة أساسيا مع الزمالك وذلك أمام مصر للمقاصة ونجح في تسجيل الهدف الثاني للزمالك قبل أن يُطرد في الشوط الثاني لحصوله على انذار ثان.