بالصور..زاهى حواس يسجل برنامج وثائقى لإحدى القنوات الأجنبية فى أسوان‎

بدأت أحد القنوات الأجنبية، اليوم الثلاثاء، تصوير برنامج وثائقى عن الأثار المصرية فى محافظة أسوان مع العالم الأثرى الدكتور زاهى حواس، ومن المقرر أستمرار فترة التصوير لمدة يومين ثم ينتقلوا لإستكمالها فى الأقصر.

ومن ناحيته قال الأثرى نصر سلامة مدير عام الأثار بأسوان إن أعمال التصوير فى يومها الأول بدأت فى المسلة الناقصة ومعبد فيلة ،ومن المقرر أستكمالها غدآ الأربعاء فى معبدى كوم أمبو وكلابشة،وجزيرة أسوان.

موضحاً أن الهدف من تسجيل البرنامج الوثائقى ألقاء الضوء على الأثار و الحضارة المصرية مع إظهار أهم سماتها.