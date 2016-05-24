ملك الأردن: الحلول السياسية هي السبيل للتعاون الدولي

قال العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، إن “الأردن يؤمن بأن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد للتعاون الدولي، وتحقيق العدالة في مجتمع عالمي”.

جاءت كلمته التي وجهها لمواطنيه في إطار احتفال الأردن بالعيد السبعين لاستقلال المملكة والذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى، أكد فيها على ثوابت المواطنة ومذكرا الأجيال الجديدة بأهمية الثورة العربية.

وأشار الملك في كلمته إلى المبادئ الرئيسية للثورة العربية وما ألهم به الشريف حسين الأجيال الجديدة مستعيدا مقولته: “العرب عرب قبل أن يكونوا مسلمين أو مسيحيين”.

وأضاف “هذا الوطن بني على الوحدة، هويته الوطنية الجامعة تحتضن كل من يؤمن بهذا البلد ويحبه ويحميه، ويعتز بأنه أردني؛ أردني مرفوع الرأس. فكل مواطن فاعل هو شريك كامل في مسيرة البناء والعمل والعطاء، كما في الحقوق والواجبات. بلدنا يقف قويا بمبادئه، عزيزا بكرامته، يصمد ويتقدم رغم الصعاب، بينما تنهار دول وأوطان”.

وبشأن الأوضاع المحيط بالأردن قال الملك عبد الله الثاني “بالرغم من كل التحديات، إلا أن وحدة الأردن الوطنية الراسخة، وتناغمه الاجتماعي، واجتنابه للعنف يزيده صلابة ومنعة كل مرة”.

وأضاف “القضية التي دافعت عنها الثورة العربية الكبرى، وما زالت شاغلنا الأول، هي عروبة فلسطين”.

ويشهد الأردن الأسبوع المقبل احتفالات لعدة أيام بمناسبة مئوية الثورة العربية الكبرى.