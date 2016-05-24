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نشرة ONA للفضائيات| اندماج شبكتي النهار و cbc ..علاء الأسواني ينضم لموقع دويتش فيلله

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نشرة أونا للفضائيات

نشرة أونا للفضائيات

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة« ONA»، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

أعلن محمد الأمين مالك قنوات cbc عن تأسيس شركة قابضة تضم شركتي «فيوتشر» و«ميديا لاين»، وأضاف الأمين خلال مؤتمر صحفي أن الكيان مفتوح لأي قنوات أخري بحاجة إلي أن تنضم، موضحًا أن الدمج تم وفق دراسات حقيقية وهناك العديد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها قريبا..للمزيد

محمد الأمين

محمد الأمين

 

قال علاء الكحكي رئيس قنوات النهار إن تأسيس شركة قابضة تضم شركات “سى بي سي” و”النهار” معًا، تستحوذ على أسهم 5 شركات، متمنيًا أن تكون الخطوة لمصلحة الإعلام المصري، مؤكدًا أن قراراتهم هدفها الأساسى هو تكوين كيان اقتصادي قوي.. للمزيد

دمح قنوات سي بى سي والنهار

دمح قنوات سي بى سي والنهار

يبدأ الكاتب والروائي الكبير الدكتور علاء الأسواني، كتابة مقال أسبوعي على موقع مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية الألمانية..للمزيد

الكاتب والروائي الكبير الدكتور علاء الأسواني

الكاتب والروائي الكبير الدكتور علاء الأسواني

يظهر الكاتب عُمر طاهر، في شهر رمضان من خلال إذاعة 90 90، ببرنامج جديد، يحمل اسم “شوفت ربنا” ” ويشاركه في تقديم البرنامج الفنان عزيز الشافعي..للمزيد

عمر طاهر

عمر طاهر

فى سهرة موسيقية خاصة يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، المطرب حلمي عبد الباقى فى الظهور الأول للمطرب حلمى عبد الباقى، وذلك في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على شاشة الحياة..للمزيد

عمرو الليثي

عمرو الليثي مع المطرب حلمي عبد الباقى

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أونا

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