نشرة ONA للفضائيات| اندماج شبكتي النهار و cbc ..علاء الأسواني ينضم لموقع دويتش فيلله

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة« ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

أعلن محمد الأمين مالك شبكة قنوات cbc عن تأسيس شركة قابضة تضم شركتي «فيوتشر» و«ميديا لاين»، وأضاف الأمين خلال مؤتمر صحفي أن الكيان مفتوح لأي قنوات أخري بحاجة إلي أن تنضم، موضحًا أن الدمج تم وفق دراسات حقيقية وهناك العديد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها قريبا..للمزيد

قال علاء الكحكي رئيس قنوات النهار إن تأسيس شركة قابضة تضم شركات “سى بي سي” و”النهار” معًا، تستحوذ على أسهم 5 شركات، متمنيًا أن تكون الخطوة لمصلحة الإعلام المصري، مؤكدًا أن قراراتهم هدفها الأساسى هو تكوين كيان اقتصادي قوي.. للمزيد

يبدأ الكاتب والروائي الكبير الدكتور علاء الأسواني، كتابة مقال أسبوعي على موقع مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية الألمانية..للمزيد

يظهر الكاتب عُمر طاهر، في شهر رمضان من خلال إذاعة 90 90، ببرنامج جديد، يحمل اسم “شوفت ربنا” ” ويشاركه في تقديم البرنامج الفنان عزيز الشافعي..للمزيد

فى سهرة موسيقية خاصة يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، المطرب حلمي عبد الباقى فى الظهور الأول للمطرب حلمى عبد الباقى، وذلك في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على شاشة الحياة..للمزيد