وفد الحكومة اليمنية بمشاورات الكويت يناقش مع المبعوت الأممي حل الميلشيات المسلحة

التقى الوفد الحكومي لمشاورات السلام اليمنية في الكويت اليوم الثلاثاء، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وبحسب “واس” فقد ذكرت وكالة الأبناء اليمنية إنه جرى خلال اللقاء بحث آليات حل المليشيات المسلحة وآليات تسليم الأسلحة، ومناقشة العقوبات الدولية في قرارات مجلس الأمن المفروضة على القيادات التي تورطت بالانقلاب وإسقاط الدولة وعلى رأسهم علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي والقيادات المشمولة بالعقوبات في قرارات مجلس الأمن، وكيفية إبعادهم عن المشهد كاملاً قبل أي اتفاق سياسي.

وكان الوفد الحكومي قدم رؤيته لولد الشيخ التي تضمنت أن تُشكل بقرار من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجان أمنية وعسكرية متخصصة ومهنية في العاصمة والمحافظات، وتشكل بمعايير واضحة ومتفق عليها، على أن تقوم بالإشراف المباشر على عملية الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة والترتيبات الأمنية في المدن