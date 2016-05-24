تصفية 13 إرهابيا واستشهاد 4 من قوات الأمن وتدمير 4 سيارات دفع رباعى بسيناء

قال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن نتائج العملية الأمنية المتواصلة لملاحقة العناصر التكفيرية جنوب الشيخ زويد ورفح بسيناء، أسفرت خلال الساعات الماضية عن قتل 13 عنصرا تكفيريا، وإصابة 4 آخرين وتدمير 4 سيارات دفع رباعى، و10 مخابئ تحت الأرض.

من جانبه قال مصدر طبى إنه تم نقل جثامين 4 من قوات الأمن لمستشفى العريش، وهما ضابط برتبة ملازم و3 جنود، إثر انفجار المدرعة التى تقلهم بعبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد، كما تم نقل 3 مجندين مصابين بطلقات نارية للمستشفى.

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