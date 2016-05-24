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المالية: 368 مليار جنيه لقطاع الخدمات العامة فى الموازنة الجديدة

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المالية: 368 مليار جنيه لقطاع الخدمات العامة فى الموازنة الجديدة المالية: 368 مليار جنيه لقطاع الخدمات العامة فى الموازنة الجديدة
ذكرت وزارة المالية، أن تقديرات الموازنة العامة للعام المالى 2016 /2017 لقطاع الخدمات العامة تبلغ نحو 368 مليار جنيه مقابل 321 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.

ويتضمن هذا القطاع الأجهزة التشريعية والمجالس النيابية والأجهزة التنفيذية للإدارة المحلية وأجهزة الشئون المالية والأجهزة الرقابية والخارجية وشئون الخدمات العامة بالدولة والمراكز البحثية وكذلك معاملات الدين العام.

وأوضحت الوزارة - فى البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة، اليوم الثلاثاء - أن تقدير قطاع الدفاع والأمن القومى يبلغ نحو 47 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل مقابل 43 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، ويشمل هذا القطاع خدمات الأمن والدفاع والدفاع المدنى وخطط الطوارئ والبحوث والتطوير فى مجال الدفاع.

وقدر قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة بنحو 50.8 مليار جنيه بموازنة 2016 /2017 مقارنة مع 44.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، ويتضمن هذا القطاع خدمات الشرطة والسجون والحماية ضد الحريق والمحاكم والقضاء والبحوث والتطوير فى مجال النظام العام وشئون السلامة العامة.

وأوضح البيان، أن تقديرات الموازنة للعام المالى القادم لقطاع الشئون الاقتصادية تبلغ 5ر43 مليار جنيه مقابل 41.8 مليار جنيه، ويتضمن هذا القطاع إدارة الشئون الاقتصادية والتجارية وشئون العمالة الشاملة والزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والصيد والوقود والطاقة والتعدين والصناعة والنقل والاتصالات والسياحة وكذلك البحوث والتطوير فى مجال الشئون الاقتصادية.

ولفت البيان إلى أن بالنسبة لقطاع حماية البيئة، فيشمل هذا القطاع إدارة النفايات وتصريفها ومعالجتها وتصريف الصرف الصحى ومعالجة التلوث والبحوث والتطوير فى مجال البيئة، حيث تبلغ تقديرات الموازنة للعام المالى القادم لهذا القطاع نحو 9ر1 مليار جنيه.

وخصصت الموازنة الجديدة نحو 7ر50 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية مقابل 3ر25 مليار جنيه فى موازنة 2015 / 2016، ويتضمن هذا القطاع تنمية الإسكان ولإدارة شئون الإسكان والتنمية المجتمعية وإمدادات المياه وإنارة الشوارع وكذلك البحوث والتطوير فى مجال الإسكان والمرافق.


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