مهرجان الإسماعيلية للإعلام يستبعد مراسلى قناة الجزيرة لدعمهم الإرهاب

أكد تامر الجندى مدير مهرجان الإسماعيلية الدولى للإعلام، استبعاد مراسلى قناة الجزيرة لدعمهم الإرهاب واستهداف هدم الوطن، وهو ما يختلف تماماً مع الهدف من المهرجان لمنح لمسة وفاء حضارية لمن تفانوا فى خدمة الوطن ليكونوا قدوة، وتكريم إعلاميين قدموا عصارة جهودهم فى خدمة الوطن وساهموا مع مؤسسات الدولة لدفع عجلة الرقى فى مجتمعهم، وتكريمهم فى حياتهم وليس عندما يرحلون.

وقال المنسق العام للمجلس فى تصريحات اليوم، إن رسالة المهرجان تسعى لتحفيز لدعم مصر ولبناء الوطن والرقى والتنمية، وتقديراً للعمل الإعلامى البناء من أجل الإنسانية والتواصل والتميز فى أداء الرسالة الإعلامية بشرف ومبادئ وتكريم الأكثر تواصلا مع الجمهور، والمشاركة بتحقيقات وتقارير وبرامج من اجل العمل العام والخدمى والمجتمعى بشرط إنكار الذات.

وتستقبل إدارة المهرجان مساء الاثنين القادم، نجوم الإعلام والإبداع وخاصة الصحفيين من أبناء الاسماعيلية ونجوم الوطن فى تقديم وإعداد برامج لمجالات التنمية السياحة والسلام والإنسانية، ومواجهة الإرهاب الغاشم والصحفيين الذين قاموا بتغطية المشروعات القومية وخاصة حفر قناة السويس الجديدة والمشروعات الكبرى بالمحور.

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