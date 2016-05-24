مرتضى منصور: قرعة إفريقيا متوازنة بين الأهلي والزمالك.. ونحترم اختيارات كوبر

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه ليس لديه تعليقا على استدعاء خمسة أو ست لاعبين فقط من فريقه لمنتخب مصر لمواجهة تنزانيا.

ويدخل منتخب مصر في معسكر قبيل مباراة تنزانيا في ختام مباريات المنتخب بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017 بالجابون يوم الرابع من يونيو المقبل.

وأضاف منصور في تصريحاته للمركز الإعلامي "كل الاحترام للجهاز الفني والمدير الفني هيكتور كوبر.. سواء ضم خمسة أو ستة لاعبين وتسعة أو 10 من الأهلي لا يهم".

وانضم السداسي أحمد الشناوي وحازم إمام وعلي جبر وحمادة طلبة وطارق حامد ومحمد إبراهيم لمنتخب مصر، مقابل تسعة أسماء من الأهلي.

وأردف "القصة ليست أهلي وزمالك.. بل هو منتخب مصر ولا نريد إقحامها في أنها أهلي أو زمالك".

وتابع "أرى أن قرعة دوري أبطال إفريقيا متوازنة بين الأهلي والزمالك.. والفريق البطل لا ينظر لأيهما أصعب".

وأتم "قيل إن مجموعة الأهلي أسهل.. لكننا لا نركز إلا على التتويج باللقب".