مفاجأة.. اللبن الرايب أحدث علاج لضغط الدم

كشفت دراسة علمية حديثة أن اللبن المخمر أو المعروف باسم "اللبن الرايب" يعزز الصحة، ويساعد فى منع الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم ويضبط معدل ضربات القلب.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Science Daily”، أن منتجات الألبان تخفض ضغط الدم وقد تقدم للمرضى بديلاً فعالاً للأدوية الخافضة للضغط.

وأشار الباحثون إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على أكثر من مليار شخص فى جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وهو عامل خطر مهم لتطوير أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، والفشل الكلوي، والحوادث الوعائية الدماغية، والعديد من المضاعفات الطبية الأخرى.

وأكدت الدكتورة بليندا فاييخو، من مركز بحوث الأغذية والتنمية، بالمكسيك، أن اللبن الزبادى أو المخمر يحتوى على الببتيدات النشطة بيولوجيا المشتقة من بروتينات الألبان والتى تعمل على خفض الضغط بفاعلية.

وعلى الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم يمكن علاجه بالأدوية، لكن وجد العلماء أنها غالبا ما تتسبب فى حدوث آثار جانبية كبيرة لذا يسعى العلماء إلى الاعتماد على المواد الغذائية التى يمكن أن تساعد فى تقليله أو منع ارتفاعه.

ويعتبر اللبن الزبادى علاجاً دوائياً لارتفاع ضغط الدم، ويرجع ذلك أساساً بسبب عدم وجود آثار جانبية غير مرغوب فيها، ولكن حتى الآن لا توجد أدلة كافية لدعم ذلك، وفقا لهيئة سلامة الأغذية الأوروبية.

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