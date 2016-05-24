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موسكو تتوقع استئناف المحادثات السورية فى جنيف أوائل يوليو المقبل

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موسكو تتوقع استئناف المحادثات السورية فى جنيف أوائل يوليو المقبل موسكو تتوقع استئناف المحادثات السورية فى جنيف أوائل يوليو المقبل
قال نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوجدانوف إن موسكو تتوقع استئناف محادثات جنيف الخاصة بتسوية الأزمة السورية بعد انتهاء شهر رمضان، أى فى أوائل شهر يوليو المقبل.

وأضاف بوجدانوف فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تحديد موعد استئناف المحادثات حتى الآن، ونحن ننتظر معلومات بهذا الشأن من المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا.

ولم يستبعد بوجدانوف أن يجرى دى ميستورا اتصالات بأطراف النزاع السورى قبل حلول رمضان أو خلاله، لكنه استبعد انطلاق الجولة القادمة من المحادثات قبل انتهاء شهر رمضان .. موضحا أن ممثلى الأطراف السورية غير مستعدين حتى الآن لاتصالات مباشرة، على الرغم من أن الحوار المباشر وإشراك أكراد سوريا - بمن فيهم ممثلى حزب الاتحاد الديمقراطى - فى عملية التفاوض يعد الخيار الأمثل.

يشار إلى أن بوجدانوف التقى اليوم السفير السورى لدى موسكو رياض الحداد وتناولت محادثاتهما الأوضاع فى سوريا بعد سلسلة الهجمات الإرهابية التى استهدفت أمس مدينتى طرطوس وجبلة.

وفى السياق ذاته.. أوضحت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان عقب لقاء بوجدانوف والسفير السوري- أن الطرفين شددا على عدم وجود أى بديل لعملية تسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية، بالتوازى مع محاربة الإرهاب بلا هوادة، بمراعاة القرارين 2254 و2268 الصادرين عن مجلس الأمن الدولى وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا.
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