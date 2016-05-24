نقيب الضيافة الجوية: حادث الطائرة يعتصر قلوبنا وسنكمل مسيرتنا لخدمة الوطن

قال أسامة عبد الباسط، نقيب الضيافة الجوية، إن حادث الطائرة من الأحداث الأليمة التى مروا بها أثناء خدمتهم فى الضيافة الجوية، وأضاف "رغم الحادث الأليم الذى يعتصر قلوبنا حزناً على فراق زملائنا إلا أننا سنكمل مسيرتنا لخدمة الوطن وسنظل أوفياء له".

وأضاف خلال كلمته فى تأبين أرواح الطائرة اليوم، الثلاثاء، بإلقاء الورود بشاطىء الإسكندرية، أن هناك ذكريات لأحد طاقم الطائرة الذى راح فى الحادث وهو مسيحى الديانة ولكن كانت له ذكريات تدل على الوحدة الوطنية وحبه لبلده ولأشقائه المسلمين.

>

وأشار إلى انه الحادث سيفتح باب جديد للتعاون من أجل الانتاج والعمل ولرفع اسم مصر دائماً ليكون المستقبل أفضل بفضل سواعدها وأبنائها.

يذكر أن حفل التأبين حضره الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، وكارولين آلكوك قنصل عام بريطانيا بالإسكندرية ونبيل حجلاوى، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية وقنصل اليونان، والولايات المتحدة الامريكية، ولبنان والصين، ونواب مجلس الشعب، والدكتورعبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية ورئيس نقابة الضيافة الجوية وطيارى ومضيفات مصر للطيران، وقيادات الكنيسة نيابة عن البابا تواضروس الثانى.

قنصل بريطانيا بالإسكندرية تشارك فى وقفة بالشموع على أرواح طاقم الطائرة المنكوبة