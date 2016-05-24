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غزل المحلة يخطف تعادلًا صعبًا من بتروجت

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غزل المحلة يخطف تعادلًا صعبًا من بتروجت غزل المحلة يخطف تعادلًا صعبًا من بتروجت

فريق غزل المحلة

تعادل الفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة، إيجابيًا بهدف لكل فريق أمام نظيره بتروجيت في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الممتاز، والتي استضافها ملعب استاد غزل المحلة.

افتتح أهداف المباراة جيمس أووبوسكيني تيدي في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني والمباراة، فيما أدرك المحلة التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من رأسية أطلقها محمد على خليفة.

كان الفريقين قد تعادلا في الشوط الأول سلبياً، حيث فشل بتروجيت الباحث عن المربع الذهبي لبطولة الدوري الممتاز في التقدم على المحلةالذي ضمن الهبوط رسمياً بعدما فشل لاعبوه في استغلال الفرص التي لاحت أمامهم خلال أحداث الشوط.

في المقابل، ظهر المحلة في صورة كربونية من ادائه طيلت أحداث الموسم الحالي، حيث غاب اللاعبون عن التألق أو تهديد مرمى المنافس بالرغم من اللعب على أرضه ووسط جماهيره.

في الشوط الثاني كثف بتروجيت من هجماته على المحلة حتى أدرك التقدم عن طريق لاعبه المحترف، حيث استطاع أن يدق مرمى المحلاوية المتراجع، بعدها المحلة بدأ في الضغط حتى استطاع الفريق إدراك التعادل من رأسية رائعة لمحمد على خليفة في الدقيقة الثانية من القوت بدل الضائع.

 

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