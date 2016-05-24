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اعتماد 138 مليون جنيه لدعم المشروعات التعليمية بالوادى الجديد

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اعتماد 138 مليون جنيه لدعم المشروعات التعليمية بالوادى الجديد اعتماد 138 مليون جنيه لدعم المشروعات التعليمية بالوادى الجديد
قال ميسرة حريف مدير إدارة التخطيط بمديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، إن صندوق دعم المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم وافق على دعم المديرية بالعديد من المشروعات التعليمية بـ138 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2015/2016 والتى تضمنت إنشاء 28 سور مدرسة بتكلفة 24 مليون جنيه، وعمل صيانة بسيطة فى 135 مدرسة وصيانة 21 مدرسة صيانة شاملة بتكلفة 17 مليونا.

وأضاف حريف أنه تم دعم المديرية بإحلال وإنشاء 17 مدرسة صادر لها قرار إزالة بتكلفة 65 مليون جنيه، ودعم المديرية بعدد 5 سيارات دوبل كابينة، وعدد 2 أتوبيس بتكلفة 2,3 مليون جنيه، وكذلك دعم المديرية بتجهيزات مدارس (ثلاجات، ماكينات تصوير، كولديرات، مراوح)، بتكلفة 1,3 مليون جنيه، وإنشاء مخزن للكتب بتكلفة 670 ألف جنيه بديوان عام المديرية.

وأكد حريف أنه تم أيضا دعم تجهيزات بيوت الطلبة بتكلفة 432 ألف جنيه فى مركز باريس، ودعم المديرية بأثاث (تخت للمدارس) بتكلفة 2,8 مليون جنيه، وإنشاء 3 إدارات تعليمية (الفرافرة، باريس، بلاط) بتكلفة 13 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يجرى دعم المديرية بعمل إحلال لـ3 مدارس صادر لها إزالة (ملحقة المعلمين وجورمشين وأبو منقار) بالإضافة إلى صيانة مدرسة الزراعة ومدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة الوادى بنات الابتدائية ومدرسة الزهور الإعدادية بالخارجة ومدرسة الشيخ مفتاح بالداخلة.


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