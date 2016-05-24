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رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء كورنيش النيل

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رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء كورنيش النيل رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء كورنيش النيل
تفقد محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء كورنيش النيل أمام عمارات بنك الإسكان بفوه، من اعتمادات هيئة تنشيط السياحة.

وقال أبو غنيمة فى تصريحات له اليوم، إنه ناقش عددا من المشكلات التى تهم المواطنين منها "مشكلة صرف صحى بقرية السالمية، ومشكلة تعديل نشاط رخصة مواد بترولية بمنية الأشراف"، بالإضافة إلى طلبات المواطنين، وتمت إحالة جميع المشاكل فى الحال إلى جهات الاختصاص لإيجاد الحلول لها.

رئيس-مركز-ومدينة-فوه-بكفر-الشيخ-يتفقد-أعمال-إنشاء-كورنيش-النيل-(1)

رئيس-مركز-ومدينة-فوه-بكفر-الشيخ-يتفقد-أعمال-إنشاء-كورنيش-النيل-(2)


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