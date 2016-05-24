في_إفريقيا – وليد صلاح الدين يتوقع لـ في الجول المتأهلين من المجموعات.. ويوجه نصيحة للقطبين

يؤمن وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بالاتحاد السكندري أن مجموعة الفريق الأحمر ونظيره الزمالك في دوري أبطال إفريقيا متوازنة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بجوار كل من الوداد المغربي وأسيك أبيدجان الإيفواري وزيسكو الزامبي.

فيما يلعب الزمالك في المجموعة الثانية بجوار وفاق سطيف الجزائري وإنيمبا النيجيري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتحدث وليد صلاح الدين لـFilGoal.com قائلا:"القرعة أسفرت عن مجموعتين متوازنتين لا يوجد واحدة أصعب من الأخرى".

وأضاف"أتوقع أن يصعد الأهلي في صدارة المجموعة الأولى وبرفقته الوداد، وبالمثل سيحتل الزمالك صدارة المجموعة الثانية وسيصعد معه وفاق سطيف".

وأكمل مدير الكرة بالاتحاد السكندري حديثه"أتمنى أن يستطيع الأهلي والزمالك التأهل لنهائي البطولة وأن يلتقيا سويا".

وتابع وليد صلاح الدين حديثه موجها نصحية لقطبي الكرة المصرية قائلا:"يجب تجنب الهزيمة خارج مصر لضمان حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وتسهل من مهتهم في المباريات التي تقام في ملاعبهم".

واتم"أتمنى حضور الجمهور أيضا مباريات الفريقين في مصر".