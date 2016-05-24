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مصرع فلاح بسبب التشاجر على أسبقية الصيد فى بحيرة قارون

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مصرع فلاح بسبب التشاجر على أسبقية الصيد فى بحيرة قارون مصرع فلاح بسبب التشاجر على أسبقية الصيد فى بحيرة قارون
لقى فلاح مصرعه إثر مشاجرة نشبت بينه وبين أبناء عمومته بسبب الخلاف على أولوية الصيد ببحيرة قارون، وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى اخطارا من مأمور مركز إبشواى بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بعزبة سليمان بقرية شكشكوك.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب المشاجرة بين كل من "عرفة ر ح" 32 سنة فلاح وزوجته "سماح ف أ" 27 سنة ربة منزل (طرف أول) و"عنتر ر" 28 سنة فلاح ومصاب بجرح نافذ بمنطقة الصدر وتم تحويله لمستشفى الفيوم العام وتوفى إثر وصوله للمستشفى و"راف الله ع" فلاح (طرف ثانى) وذلك إثر نشوب مشادة كلامية بينهم على أسبقية الصيد بالبحيرة، واتهم والد المجنى عليه المتهم الأول وشقيقه عبد الرحمن بالتعدى عليه بالضرب والتسبب فى وفاته وتم ضبط الثانى.

وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 2342 لسنة 2016 جنح مركز ابشواى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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