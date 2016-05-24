5 أفراد من عائلتين يقتلون عاملا طعنا بـ"سكين" أمام محكمة قويسنا بالمنوفية

شهدت مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، جريمة بشعة، حيث قتل 5 أشخاص من عائلتى "مصلحى وصفوة" عاملا طعنا بـ"سكين" أمام محكمة قويسنا، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد بتلقيه بلاغا بقتل 5 أشخاص "محمد يس لاشين" 30 عاما عامل، طعنا بسكين.

وانتقل فريقا من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد زيادة رئيس النيابة، والمستشار أحمد أبو حسين مدير النيابة، بالتحرى حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهمين.

وقرر العميد ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد حسين غنيم مفتش مباحث مركزى بركة السبع وقويسنا، والرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، والنقباء أحمد سرور عبد الله الميت، ونصر موسى معاونى المباحث.

وتم ضبط أحد المتهمين ويدعى "محمد سليمان لاشين" 34 عاما، وجارى ضبط المتهمين الآخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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