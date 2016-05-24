كتيبة شهداء الزاوية الليبية تنفى تكليف جمال الزهاوى بإمارة " 204 دبابات"

نفى المسؤول الإعلامى فى «كتيبة شهداء الزاوية»، التابعة للجيش الليبى محمد الزوي، صحة ما تم تداوله عن تكليف العقيد جمال الزهاوى بإمارة «الكتيبة 204 دبابات»، أو دمجها مع «كتيبة شهداء الزاوية (الشهيد صلاح بوحليقة)»، مؤكدًا أنها مجرد شائعات وأخبار عارية عن الصحة.

ودعا الزوى، فى تصريح صحفى مساء اليوم، وسائل الإعلام المختلفة نقل الأخبار من مصادرها الرسمية عبر قنوات النشر المتعارف عليها، وذلك منعًا للفتنة التى يحاول البعض زرعها بين وحدات الجيش من خلال نشر مثل هذه الأخبار».

وأضاف أن الشائعات سلاح من أسلحة العدو وعليه وجب تنبيه أهلنا الكرام، أما عن قرار ترقية العقيد جمال الزهاوى إلى رتبة عميد فحتى الآن لم يصدر قرار رسمي، وننتظر صدوره قريبا، ونحن لا نتعامل إلا مع القرارات الرسمية فقط».

من جانبه حمل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، مارتن كوبلر، القادة السياسيين فى ليبيا مسؤولية نجاح وإخفاق الاتفاق السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة ونتج عنه المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق.

>وقال كوبلر، فى تغريدة له على حسابه الشخصى اليوم بـ «تويتر»: «إن نجاح الاتفاق السياسى فى ليبيا يحدده التزام القادة بما جرى الاتفاق عليه».

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