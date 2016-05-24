أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

كتيبة شهداء الزاوية الليبية تنفى تكليف جمال الزهاوى بإمارة " 204 دبابات"

Google+ Print
كتيبة شهداء الزاوية الليبية تنفى تكليف جمال الزهاوى بإمارة " 204 دبابات" كتيبة شهداء الزاوية الليبية تنفى تكليف جمال الزهاوى بإمارة " 204 دبابات"
نفى المسؤول الإعلامى فى «كتيبة شهداء الزاوية»، التابعة للجيش الليبى محمد الزوي، صحة ما تم تداوله عن تكليف العقيد جمال الزهاوى بإمارة «الكتيبة 204 دبابات»، أو دمجها مع «كتيبة شهداء الزاوية (الشهيد صلاح بوحليقة)»، مؤكدًا أنها مجرد شائعات وأخبار عارية عن الصحة.

ودعا الزوى، فى تصريح صحفى مساء اليوم، وسائل الإعلام المختلفة نقل الأخبار من مصادرها الرسمية عبر قنوات النشر المتعارف عليها، وذلك منعًا للفتنة التى يحاول البعض زرعها بين وحدات الجيش من خلال نشر مثل هذه الأخبار».

وأضاف أن الشائعات سلاح من أسلحة العدو وعليه وجب تنبيه أهلنا الكرام، أما عن قرار ترقية العقيد جمال الزهاوى إلى رتبة عميد فحتى الآن لم يصدر قرار رسمي، وننتظر صدوره قريبا، ونحن لا نتعامل إلا مع القرارات الرسمية فقط».

من جانبه حمل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، مارتن كوبلر، القادة السياسيين فى ليبيا مسؤولية نجاح وإخفاق الاتفاق السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة ونتج عنه المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق.
>وقال كوبلر، فى تغريدة له على حسابه الشخصى اليوم بـ «تويتر»: «إن نجاح الاتفاق السياسى فى ليبيا يحدده التزام القادة بما جرى الاتفاق عليه».
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365