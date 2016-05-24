منظمة الصحة العالمية: حالة وفاة كل 8 ثوان فى العالم بسبب التدخين

باقتراب احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين، والتى تقوم المنظمة بتنظيمه فى كل دول العالم، أطلقت جمعية "حياة بلا تدخين" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الشئون الاجتماعية، المؤتمر السنوى اليوم لمتخذى القرار بشأن سياسات التبغ والمخدرات فى المجتمع المصرى.

وعن ذلك تقول الدكتورة "نسرين دبوس" - رئيس مجلس إدارة الجمعية: "نهدف من المؤتمر خدمة المجتمع بإيصال الرسالة الحقيقية التى تحميهم من خطر أمراض التدخين التى تهدد حياة الملايين فى مصر والعالم، ويناقش المؤتمر قضية التدخين ودور الدراما والإعلام وذلك بحضور مجموعة من الاطباء المهتمين بالقضية وممثلى عن المنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط.

وأضافت الدكتورة نسرين دبوس: "يعتبر التدخين المسبب الأكبر والأهم للأمراض والموت المبكر، حيث إن التبغ هو العامل الرئيسى فى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، بالإضافة إلى تدهور العديد من الحالات، ووصولها للسرطان".

وخلال المؤتمر قال الدكتور اسمس هامرتش، مدير قسم الأمراض غير السارية التابعة لمنظمة الصحة العالمية: "التبغ يقتل 1 من بين كل 10 بالغين فى العالم، وبالتالى التسبب فى وفاة ما يقرب من 6 ملايين شخص فى العالم أى حالة وفاة كل 8 ثوان فى العالم بسبب التدخين، وهو عدد أكبر من عدد الوفيات التى تتسبب بها أمراض الإيدز، والسل، والملاريا، ليس هذا فقط ولكن التبغ يشكل أحد عوامل الخطر التى تؤدى للوفاة فى العالم".

وتابع الدكتور هامرتش: "تقوم منظمة الصحة العالمية باتخاذ الخطوات الجادة لمكافحة التبغ فى الأماكن العامة والدراما التليفزيونية والسينمائية لمكافحة التدخين داخل الأسر".

وحضر المؤتمر الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطى، والدكتورة فاطمة العوا، والإعلامى علاء بسيونى، والفنان طارق دسوقى.

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