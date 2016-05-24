بالصور..طلاب خدمة اجتماعية الفيوم يحتفلون بالتخرج بـ«تيشيرتات» الأهلي والزمالك

في لافتة جديدة ومختلفة،احتفل طلاب كلية خدمة إجتماعية بجامعة الفيوم، بتيشيرتات الاهلي والزمالك، رافعين شعار ايد واحدة، لنبذ تعصب جماهير قطبي الكرة المصرية، وتشجيع الروح الرياضية بينهما لدعم عودة الجماهير للمدرجات، حيث اطلقوا بعض الجمل المشتركة بينما سلامات، سلامات، سلامات اهلي وزمالك اخوات، وبص شمال، بص يمين، اهلي وزمالك مصريين.

واحتفل طلاب خدمة إجتماعية الفيوم الدفعة رقم 28، بالتقاط الصور التذكارية المشتركة بين الأهلاوية والزملكاوية وايضآ الشباب والبنات، على عكس الكليات الاخرى، التي ينحاز كل مشجع لفريقه فقط، وتفاعل معهم طلاب الدفعات الاخرى، واعلنوا إطلاق كليب خاص لجماهير الاهلي والزمالك، بعنوان “اهلي وزمالك اخوات”.

وشارك في حفل التخرج، مجموعة من الطلاب والذين يدشنون كليب الاهلي والزمالك، وهم أحمد بدار، وأحمد سيد، ومحمود عطية، وأحمد محمود، ومحمد سلطان، وأحمد سعيد، ومحمد حمدي، ومحمود عبد الحكيم، وإبراهيم حسن، ومحمود شعبان، وحازم علي، وحسام طارق، وإحمد حمدان، واحمد معوض، وأسامة سعد، ومحمد هريدي، ورياض نبيل، وأحمد منصور، وأحمد محمود، ومحمد طه محمود، ومن الفتيات ندى زيدان، ودينا مختار، ومروة مجدي، ووئام نبيل، وماجدة عشماوي، وهدى صفوت، وميرفت بدر، وشروق جمال.