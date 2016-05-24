قوات كردية تشن هجوما على داعش بالرقة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 22 جثة لعناصر داعش وصلت إلى المستشفيات جراء الضربات الجوية المكثفة لطائرات التحالف الدولي على مواقعهم بريف الرقة الشمالي.

وحسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية” إن ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية، بدأت هجومًا تجاه مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا.

وقالت المصادر إن الهجوم بدأ انطلاقا من كوباني وتل أبيض والجزيرة وريف بلدة عين عيسى، وتدور اشتباكات متفاوتة العنف بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية المسندة بطائرات التحالف من جهة، وعناصر التنظيم من جهة أخرى.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العملية في مرحلتها الأولى تهدف إلى السيطرة على مثلث تل أبيض وعين عيسى بشمال وشمال غرب مدينة الرقة، ولا تهدف حتى الآن التوغل داخل مدينة الرقة.

ويأتي هجوم قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع التحالف الدولي والعشائر في الرقة.