غرامة 100 جنيه على راديو السيارة.. ننشر نص قانون فرض الضريبة على “استخدام الإذاعة”

ما هو نص القانون الذى يفرض غرامة 100 جنيه على راديو كل سيارة فى مصر؟ وهل ناقشت لجنة الخطة والموازنة البرلمان نص هذا القانون؟

فى البداية، قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تأجيل إبداء رأيها فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، حيث طالبت اللجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتقديم خطة تطوير تشغيلية للاتحاد تبين الخلل وكيفية معالجته.

أما فيما يتعلق بنص قانون فرض غرامة 100 جنيه على راديو السيارة، فهو كالتالى:

> “يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال “راديو” رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتحصل الرسوم إدارات المرور لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع إعفاء السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من الرسوم”.