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صور.. نقابة الصحفيين تنظم وقفة صامتة بالشموع حدادًا على ضحايا الطائرة المنكوبة

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جانب من الوقفة

جانب من الوقفة

نظمت نقابة الصحفيين، وقفة صامتة بالشموع والورود، اليوم الثلاثاء، حدادًا على أروح ضحايا طائرة للطيران، الذين لقوا حتفهم الخميس الماضي إثر تحطم الطائرة القادمة إلى القاهرة من باريس.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها “الحادث يفضح انحياز بعض وسائل الإعلام الأجنبية ضد مصر”، “تحية للصحفيين الغربيين الذين رفضوا بيع ضمائرهم”، و”ندعم مصر للطيران”.

وناشد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، جميع الزملاء بعدم التورط في تحليلات لا تستند إلى معلومات أو أدلة موثقة، عن الحادث، وأيضًا عدم ترديد بعض ما يسوقه الإعلام الغربي، مستبقًا نتائج التحقيقات، بهدف تغليب أهداف سياسية وشن حملة دعائية مغرضة ضد مصر.

وأضاف “قلاش” خلال وقفة النقابة اليوم، إن بعض وسائل إعلام أجنبية ظهر توجهها وانحيازها الملحوظ، ضد مصر، في حادث الطائرة المنكوبة.
> وشدد نقيب الصحفيين علي رفض النقابة موقف بعض وسائل الإعلام الغربية من استباق لنتائج التحقيق، بمعالجة إعلامية تفتقد المهنية والضمير.

 

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