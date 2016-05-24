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ممدوح شاهين ينقل تحية وزير الدفاع للبرلمان..وعلى عبد العال: لن نتوقف عن دعمكم

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ممدوح شاهين ينقل تحية وزير الدفاع للبرلمان..وعلى عبد العال: لن نتوقف عن دعمكم ممدوح شاهين ينقل تحية وزير الدفاع للبرلمان..وعلى عبد العال: لن نتوقف عن دعمكم
وجه اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، الشكر للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان ولأعضاء المجلس، وذلك بعد موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 75.

وأضاف "شاهين" خلال كلمته بالجلسة المسائية المنعقدة الآن، : "أنقل لحضراتكم تحية خاصة من وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، على التعاون والتلاحم بين القوات المسلحة والبرلمان، غير أننا تشرفنا بحضور عدد من السادة الأعضاء بلقاء وزير الدفاع أمس، وسنعقد لقاءات أخرى لمناقشة القضايا التى تهم الدولة".

ورد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس عليه: "مجلس النواب يقدم الدعم الكامل للقوات المسلحة، ودعمنا لن يتوقف". وينص التعديل على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إذا رأى ضرورة لذلك مد الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد فى رتبة اللواء لمدة سنتين لمن يشغلون وظائف هذه الرتبة بالقوات المسلحة".


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