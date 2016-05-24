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"الكنيسة" تحذر رعاياها بأمريكا من تعاليم منحرفة وتهدد متبعيها بالحرمان

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"الكنيسة" تحذر رعاياها بأمريكا من تعاليم منحرفة وتهدد متبعيها بالحرمان "الكنيسة" تحذر رعاياها بأمريكا من تعاليم منحرفة وتهدد متبعيها بالحرمان

حذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رعاياها بإيبراشيات ، أمريكا الشمالية من اتباع التعاليم المنحرفة التى يروجها الدكتور عاطف عزيز الشماس ، الذى عزله البابا شنودة منذ سنوات طويلة لترويجه تعاليم منحرفة.
>وأصدرت كنائس إيبراشيات الولايات المتحدة اليوم، بيانا موقعا من ستة من الآباء الأساقفة هناك هم الأنبا سرابيون والأنبا يوسف والأنبا ديفيد والأنبا كاراس والأنبا اكليمندس والأنبا مينا تؤكد فيه أن اجتماع أساقفة الولايات المتحدة الأخير الذى استضافته ايبراشية لوس انجلوس فى الفترة من 9 إلى 13 مايو الجارى اسفر عن ضرورة التصدى لتعاليم عاطف عزيز وكنيسته "العهد الجديد" حيث يعتقد إنه مكلف من الروح القدس لإعادة أحياء فكر الكنيسة الأولى.
>وأكد بيان الأساقفة ، أن عاطف عزيز وجماعته عادوا لممارسة التعاليم المنحرفة فى بعض المناطق فى أمريكا الشمالية خاصة بعد انضمامهم للكنائس الخلقدونية وصار اسمه الأب سيرافيم ثم الأب مكاريوس.

ودعت الكنيسة القبطية رعاياها إلى الابتعاد عن تلك الجماعات والالتزام بقرار المجمع المقدس الصادر عام 2002 بحرمان عاطف عزيز وكل من يتبعه مهددة بتطبيق عقوبة الحرمان على كل من يتبع عاطف عزيز وجماعته من الأقباط ومن يروج لما يقيمه "عزيز" من كنائس أو أديرة ومن ثم يمنع من ممارسة الأسرار المقدسة والخدمة فى الكنيسة.
>واختتمت الكنيسة البيان قائلة ، نصلى إلى الله ، أن يحفظ كنيستنا وشعبها من الذئاب الخاطفة ويقود هؤلاء المنحرفين إلى التوبة والعودة إلى الإيمان السليم.

http://www.youm7.com/story/2016/5/24/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6/2731953
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