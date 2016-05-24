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مؤتمر بجامعة المنوفية يوصى بتدريب شباب الأطباء

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مؤتمر بجامعة المنوفية يوصى بتدريب شباب الأطباء مؤتمر بجامعة المنوفية يوصى بتدريب شباب الأطباء
أوصى المؤتمر السنوى لقسم جراحة التجميل بكلية الطب جامعة المنوفية بضرورة تدريب شباب الأطباء على الجديد فى استخدام الميكروسكوب الجراحى، لتقديم خدمة أفضل لمرضى إصابات الطرف السفلى والجراحات التجميلية الدقيقة والاستفادة من خبرات المراكز العالمية وأقسام جراحة التجميل فى الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور فؤاد غريب استاذ جراحة التجميل ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر ناقش الجديد فى الجراحة الميكروسكوبية لإعادة بناء الطرف السفلى من خلال ثلاث جلسات علمية، ونوقش فيها 20 بحثا جديدًا كما تم وضع برتوكول لعلاج التهتك الشديد الذى يصيب الطرف السفلى أثناء الحوادث باستخدام الميكروسكوب الجراحى والشرائح الحرة بالتعاون مع الدكتور عمر ازاخان الخبير الانجليزى بمستشفى برستون بانجلترا.

وأشار الدكتور أحمد تعلب مقرر المؤتمر إلى أنه تم خلال المؤتمر عرض خبرة قسم جراحة التجميل بطب المنوفية والتى بدأت من عام 1993، حيث تم إجراء أول جراحة ميكروسكوبية بالشرائح الحرة لإصلاح رقبة مريض مصاب بحروق، مشيرًا إلى أن القسم أجرى أكثر من 40 عملية لإعادة البناء فى حالات أورام الرقبة والرأس والوجه وأورام الثدى إلى جانب إجراء العديد من عمليات زراعة الأطراف وجراحات اليد المتقدمة وجروح وكسور الوجه والعيوب الخلقية فى الأطفال.

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