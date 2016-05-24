محافظ القليوبية: نواجه حرب شرسة مع شركات النظافة

أكد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، أن المحافظة تواجه حربا شرسة مع شركات القمامة داخل المحافظة، وخاصة داخل مدينة شبرا الخيمة، مضيفا أن القمامة بشبرا الخيمة أصبحت غير آدمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بالمحافظة بحضور اللواء عصام بدير مساعد مديرية أمن القليوبية.

وأضاف فرحات أن المحافظة تواجه تحديات كثيرة بسبب أزمة القمامة، تتمثل في سلوك المواطن ورفع التراكمات القديمة، مضيفا أنه تم تجميع ما يقرب من مليون جنيه بالجهود الذاتية لحل المشكلة.

وأشار المحافظ إلى أن شركات القمامة أدائها ليس على المستوى اللائق، وسيتم الرجوع إلى مشروع تجميع القمامة المنزلية فى وقت قريب.

وطالب المحافظ رؤساء المدن بتكثيف الحملات للحفاظ على نظافة المدن، وضرورة المشاركة الشعبية من المواطنين ورفع الوعى لدى المواطنين للحفاظ على جمال المدن ومظهرها الحضارى.

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