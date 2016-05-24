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اخبار ليبيا .. سلاح الجو الليبى يشن غارات على مواقع الإرهابيين بـدرنة

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اخبار ليبيا .. سلاح الجو الليبى يشن غارات على مواقع الإرهابيين بـدرنة اخبار ليبيا .. سلاح الجو الليبى يشن غارات على مواقع الإرهابيين بـدرنة
شنت الطائرة "بى أن ميج 23" التابعة لسلاح الجو الليبى اليوم الثلاثاء، أولى ضرباتها على معاقل جماعات الإرهابية فى مدينة درنة شرق ليبيا.

وقال مدير المكتب الإعلامى فى قاعدة الأبرق الجوية على بوستة - فى تصريح صحفى عصر اليوم، إن القاذفة قامت باستهداف رتل سيارات تابع للتنظيمات الإرهابية بالقرب من كوبرى الشواعر فى مدينة درنة وتدميره بالكامل.

وأشار بوستة إلى أن القاذفة عادت بسلام إلى قاعدة الأبرق الجوية بعد إنجاز مهمتها بنجاح، يذكر أن الطائرة القاذفة MIg23" BN"، كانت قد أجرت أول طلعة جوية لها بعد صيانتها من قبل فنيى قاعدة الأبرق الموجودين فى قاعدة بنينا الجوية فى الأول من مايو الماضى فى سماء مدينة بنغازي، كما تعد القاذفة أول قاذفة تُظم لمقاتلات سلاح الجو الليبي، وستشارك فى معارك ضد الجماعات الإرهابية فى بنغازى ومعركة تحرير سرت الكبرى من تنظيم داعش الإرهابى.

يشار إلى أن القائد العام للجيش الليبى الفريق أول ركن خليفة بلقاسم حفتر، كان قد تفقد أعمال الصيانة للقاذفة فى 20 أبريل الماضى فى قاعدة بنينا الجوية فى بنغازى.
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