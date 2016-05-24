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أخبار المغرب اليوم.. الرباط تلجأ لصندوق النقد لتجديد الثقة بالاقتصاد

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أخبار المغرب اليوم.. الرباط تلجأ لصندوق النقد لتجديد الثقة بالاقتصاد أخبار المغرب اليوم.. الرباط تلجأ لصندوق النقد لتجديد الثقة بالاقتصاد
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول تصريحات وزير المالية المغربى محمد بوسعيد، بأن المغربية تنوى إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولى على خط ائتمان احترازى تنتهى مدته فى أغسطس، فى حين أعلن أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادى هذا العام إلى أقل من 2% بسبب الجفاف.

وأوضح بوسعيد أن الرباط تنوى التفاوض مجددا مع صندوق النقد، وأن حجم وتفاصيل خط الائتمان ستخضع للنقاش لاحقا. وتبلغ قيمة خط الائتمان الحالى للمغرب 5 مليارات دولار.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، مطالبة منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية بالتراضى خارج إطار الزواج ورفع التجريم عن الإجهاض والالتزام بتعهداتها الخاصة باتفاقية سيداو وكل التشريعات الدولية التى تمنع العنف تجاه المرأة، معتبرة أن الإصلاحات القانونية التى أعلنت عنها الحكومة "تفتقر إلى تعريفات شاملة لأشكال العنف، وترّسخ التنميط الجنسانى، ولا تتصدى للعقبات فى اتجاه الحصول على العدالة".

ورصدت أخبار المغرب اليوم، فوز المغربية هند سداسى بلقب "ملكة جمال المغرب العربي" لعام 2016، فى حفل نظم مؤخرا بالعاصمة اللبنانية برعاية نقابة المحررين الصحفيين وبدعوة من مكاتب "نورى ميدي".

وتوجت هند "24 سنة" بهذا اللقب، الذى ترشحت له 52 شابة من بلدان المغرب العربي، بعدما توفرت فيها جميع الشروط المطلوبة من طرف لجنة التحكيم، وهى المعايير المجتمعيةِ، الثقافية، والإنسانية فى بلاد المغرب العربي.


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