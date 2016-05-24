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قوات التحالف الدولى تنفذ 19 ضربة جوية ضد أهداف لداعش فى سوريا والعراق

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قوات التحالف الدولى تنفذ 19 ضربة جوية ضد أهداف لداعش فى سوريا والعراق قوات التحالف الدولى تنفذ 19 ضربة جوية ضد أهداف لداعش فى سوريا والعراق
نفذت قوات التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة، 19 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم "داعش" الإرهابى فى كل من سوريا والعراق.

وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة لعملية "العزم الصلب"- أورده الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)- بأن قوات التحالف نفذت 7 ضربات فى سوريا مستخدمة طائرات مهاجمة ومقاتلة ودون طيار بالقرب من الشدادى والرقة وعين وعيسى ودير الزور.

وتم خلال تلك الضربات استهداف 4 وحدات تكتيكية وتدمير عجلتين للتنظيم وموقع قتالى وحامية عسكرية.

وفى العراق، نفذت قوات التحالف بالتنسيق مع ولدعم حكومة بغداد 12 ضربة جوية مستخدمة طائرات مهاجمة ومقاتلة بالقرب من البغدادى والفلوجة وكسيك والموصل والقيارة وسنجار.

وتم خلال تلك الضربات تدمير سيارة مفخخة واستهداف وحدة تكتيكية وتدمير مدفع رشاش خفيف وحامل واجهة أمامية ونظامى هاون و3 منشآت تخزين عجلات مفخخة.

كما تم أيضا تدمير موقعى صواريخ و3 مواقع هاون واستهداف منشأة تخزين عبوات ناسفة وعجلتين وعربة مفخخة وموقع قتالى، فضلا عن إصمات موقع مدفع هاون واستهداف مقرين للتنظيم.
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