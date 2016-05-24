في_إفريقيا - زيسكو ينقل مبارياته بعيدا عن ملعبه

أكد جوناس موتوبا سكرتير عام نادي زيسكو الزامبي إن مباريات فريقه بدوري أبطال إفريقيا لن تقام على ملعب الفريق.

وقال جوناس موتوبا لـ FilGoal.com إن مباريات الفريق بالبطولة ستقام على الملعب الوطني لزامبيا بدلا من ملعب الفريق بسبب عدم كفاية السعة الجماهيرية للملعب.

وسيخوض زيسكو مباراته مع الأهلي المقرر لها في الجولة الأولى بافتتاح مباريات الدور ربع النهائي.

ووقع الأهلي في المجموعة الأولى مع فرق أسيك أبيدجان - زيسكو الزامبي والوداد البيبضاوي المغربي.

يذكر أن الملعب الوطني لزامبيا شهد من قبل مباراة منتخب مصر عام 2009 في تصفيات كأس العالم 2010، حين أحرز حسني عبد ربه هدف الفوز للمصريين.