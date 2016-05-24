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زيسكو لـ في الجول: قادرون رفقة أسيك على مفاجأة الأهلي

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زيسكو لـ في الجول: قادرون رفقة أسيك على مفاجأة الأهلي زيسكو لـ في الجول: قادرون رفقة أسيك على مفاجأة الأهلي

أكد جوناس موتوبا سكرتير عام النادي الأهلي إنهم سعداء بتواجدهم في مجموعة النادي الأهلي بسبب سابق معرفتهم بنقاط قوته وضعفه.

وقال موتوبا في تصريحات لـ FilGoal.com: "سبق ولعبنا أمام الأهلي قبل 4 سنوات وتعادلنا معهم سلبيا في زامبيا".

وأضاف "نعرف نقاط قوة وضعف الأهلي وسنستطيع التعامل معهم بالشكل اللازم".

موتوبا أتبع "الأهلي الوداد طرفا المجموعة الأقوى، لكننا قادرون رفقة أسيك أبيدجان على مفاجأة الفريقين بتأهل أحدنا للدور التالي".

ووقع زيسكو الزامبي في مجموعة الأهلي الأولى رفقة فريقي أسيك أبيدجان والوداد البيضاوي المغربي.

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