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صور. شيخ الأزهر يزور مسرح «باتكلان» ويقرأ الفاتحة على أرواح ضحايا اعتداءات باريس

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صور. شيخ الأزهر يزور مسرح «باتكلان» ويقرأ الفاتحة على أرواح ضحايا اعتداءات باريس صور. شيخ الأزهر يزور مسرح «باتكلان» ويقرأ الفاتحة على أرواح ضحايا اعتداءات باريس

شيخ الأزهر

زار شيخ الأزهر أحمد الطيب اليوم الثلاثاء مسرح “باتكلان” في باريس، حيث قرأ الفاتحة على أرواح الضحايا الذين قتلوا هناك خلال هجمات باريس في نوفمبر 2015 التي تبناها تنظيم داعش، وأسفرت عن سقوط 130 قتيلًا.

وبحسب “فرانس برس” فقد قرأ شيخ الأزهر، الذي يقوم بزيارة لفرنسا، سورة فاتحة على أرواح الضحايا بالإضافة إلى نص صغير.

وأدان أحمد الطيب اعتداءات باريس، معتبرًا أنه من الخطأ الربط بين الإسلام وهجمات أطلق مرتكبوها شعارات إسلامية، مطالبًا أبناء الغرب بألا يردوا على الهجمات بشن اعتداءات على المسلمين في بلدانهم.

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