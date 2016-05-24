أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

قائمة الأهلي – عودة صالح جمعة والشيخ.. واستبعاد متعب وعمرو جمال

Google+ Print
قائمة الأهلي – عودة صالح جمعة والشيخ.. واستبعاد متعب وعمرو جمال قائمة الأهلي – عودة صالح جمعة والشيخ.. واستبعاد متعب وعمرو جمال

عاد صالح جمعة وأحمد الشيخ للظهور في قائمة الأهلي في الدوري المصري بعدما استدعاهما مارتن يول المدير الفني للفريق الأحمر استعدادا لملاقاة المقاولون العرب.

ويحل الأهلي ضيفا على المقاولون العرب يوم الأربعاء لمواجهته في إطار الجولة 30 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة التي ضمت 21 لاعبا استدعاء صالح جمعة والشيخ بعد غياب عنها طوال الفترة الأخيرة في المباريات الرسمية، وعاد رمضان صبحي بعد لها بعد غيابه عن مواجهة روما الودية.

كما استبعد المدرب الهولندي كل من عماد متعب وعمرو جمال ومحمد نجيب وباسم علي وأحمد حمدي لأسباب فنية.

فيما يغيب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق عن القائمة للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم- مسعد عوض- أحمد ربيع الشيخ

في الدفاع: سعد سمير- رامي ربيعة- أحمد حجازي- صبري رحيل- حسين السيد- أحمد فتحي-محمد هاني

في الوسط: حسام غالي- حسام عاشور- عبد الله السعيد- صالح جمعة- وليد سليمان- مؤمن زكريا- رمضان صبحي- أحمد الشيخ- عمرو السولية

في الهجوم: ماليك إيفونا- جون أنطوي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع