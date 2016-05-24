قائمة الأهلي – عودة صالح جمعة والشيخ.. واستبعاد متعب وعمرو جمال

عاد صالح جمعة وأحمد الشيخ للظهور في قائمة الأهلي في الدوري المصري بعدما استدعاهما مارتن يول المدير الفني للفريق الأحمر استعدادا لملاقاة المقاولون العرب.

ويحل الأهلي ضيفا على المقاولون العرب يوم الأربعاء لمواجهته في إطار الجولة 30 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة التي ضمت 21 لاعبا استدعاء صالح جمعة والشيخ بعد غياب عنها طوال الفترة الأخيرة في المباريات الرسمية، وعاد رمضان صبحي بعد لها بعد غيابه عن مواجهة روما الودية.

كما استبعد المدرب الهولندي كل من عماد متعب وعمرو جمال ومحمد نجيب وباسم علي وأحمد حمدي لأسباب فنية.

فيما يغيب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق عن القائمة للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم- مسعد عوض- أحمد ربيع الشيخ

في الدفاع: سعد سمير- رامي ربيعة- أحمد حجازي- صبري رحيل- حسين السيد- أحمد فتحي-محمد هاني

في الوسط: حسام غالي- حسام عاشور- عبد الله السعيد- صالح جمعة- وليد سليمان- مؤمن زكريا- رمضان صبحي- أحمد الشيخ- عمرو السولية

في الهجوم: ماليك إيفونا- جون أنطوي