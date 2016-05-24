Sunkissed مستحضرات تجميل الصيف من كلارنس

فصل الصيف

من الصعب مقاومة رغبتك في وضع مستحضرات التجميل ذات الألوان الباعثة على البهجة الخاصة بفصل الصيف.

اللون الذهبي المشبع بسمرة الشمس الذي يشبه اللون البرونزي الرائع. بودرة ذات لون برونزي للحصول على إطلالة مشرقة لا تقاوم. أما ظلال العيون فيأتي بالألوان الرقيقة التي تبعث على الشعور بالدفء لتذكرنا بنسمات الصيف الساحرة.

وللشفاه يأتي أحمر الشفاه برائحة الفواكه المنعشة للحصول على إطلالة مشرقة. تأتي مستحضرات كلارنس هذا الصيف بمكونات مشبعة بأشعة الشمس تمنحك إطلالةً رائعةً تدوم طويلاً في أربع خطوات فقط.

تألقي ببشرة ذات لون ذهبي رائع

تعمل مستحضرات Clarins على العناية بالبشرة من خلال الألوان الباعثة على الشعور بالدفء.

مستحضر Radiance-Plus Golden Glow Booster

مستحضر تسمير مناسب للبشرة

امنحي بشرتك سمرةً رائعةً دون التعرض لأشعة الشمس:

أضيفي 2-3 قطرات من Radiance-Plus Golden Glow Booster، مستحضر تسمير البشرة الرائع، إلى مستحضر الترطيب الذي تستخدمينه يومياً. خلال بضع ساعات ستحصلين على بشرة مشرقة ذات لون ذهبي رائع من خلال استخدام مستحضر تسمير البشرة المناسب لبشرتك.

خطوة سهلة للغاية لإكساب بشرتك مظهراً طبيعياً.

مستحضر Bronzing & Blush Compact

مستحضر يكسب البشرة لوناً برونزياً

يأتي مستحضر Bronzing & Blush Compact، الذي لا يقل أهمية عن كنوز الانكا، في عبوة تتميز بلون العنبر وتصميم يتخذ شكل أشعة الشمس. يأتي المستحضر هذا العام بدرجتي لون غير لامعتين وهما اللون البيج المائل إلى النحاسي واللون البيج المائل إلى الطوبي، هذا إلى جانب اللون الذهبي الذي يجعل البشرة أكثر إشراقاً واللون المشمشي الذي يمنح البشرة ذات اللون الأسمر إطلالةً رائعةً.

مستحضر رائع للبشرة!

نعشق في كلارنس استخدام خلاصات النباتات المفيدة للبشرة في كل منتجاتنا.

مركب Micropatch من خلاصة النباتات

أحد مركبات كلارنس التي تمنع تبخر الماء من البشرة وتساعدها في استعادة آليات الترطيب الطبيعية. فهو مركب يمنح البشرة نعومةً وراحةً فائقةً ويجعلها أكثر إشراقاً، إلى جانب إكسابها سمرةً رائعةً.

مركب كلارنس الحصري لمقاومة الملوثات Anti-Pollution

تعمل خلاصات الشاي الأبيض وعشبة الضروع على حماية البشرة من الملوثات الضارة والجذور الحرة التي تسبب ظهور علامات تقدم العمر وتفقد البشرة لمعانها.

تحديد تقاسيم الوجه أصبح أمراً سهلاً للغاية...

لتحديد تقاسيم الوجه في خطوات قليلة ما عليك سوى استخدام الألوان التي تبعث على الشعور بالدفء.

للبشرة الفاتحة:

1- امزجي الألوان الأربعة مع التركيز على درجة اللون الفاتحة.

2- وزعيها على الوجه بالتساوي.

للبشرة الداكنة أو السمراء:

1- امزجي الألوان الأربعة مع التركيز على درجة اللون الداكنة.

2-وزعيها على الوجه بالتساوي.

حددي تقاسيم وجهك.

اختاري درجة اللون الداكنة واستخدمي الفرشاة لتوزيعها على الجبهة وجانبي الأنف والمناطق الغائرة بالوجنتين بدايةً من الصدغين ووصولاً إلى الذقن.

العيون ذات الإطلالة اللامعة

01- درجة اللون الخوخي الذهبي

02 - درجة اللون الذهبي للرمال

03 - درجة اللون الرمادي المائل إلى الفضي

04 - درجة اللون البني المائل إلى النحاسي

مجموعة ظلال العيون ذات الإصدار المحدود

ظلال عيون مقاوم للماء

ذات قوام كريمي وألوان لامعة

ابتكرت كلارنس ظلال العيون ذا القوام الكريمي الناعم للحصول على إطلالة رائعة خلال فصل الصيف تبرز جمال عينيك وتمنحهما مظهراً لامعاً ليصبح بذلك هذا المستحضر المقاوم للماء من المستحضرات التي لا غنى عن اقتنائها خلال فصل الصيف.

هل أنت على استعداد لخوض التحدي؟

ظلال عيون بأربع درجات ذو قوام ناعم ينساب على الجفن بسرعة وسهولة. كما يتميز هذا المستحضر بتركيبته المناسبة لجلد الجفن الشديد الحساسية، كما أنه غني بخلاصة شمع شجر البرتقال المر الذي يعمل على تكوين طبقة واقية على البشرة تقاوم الماء والرطوبة، هذا إلى جانب قوامه الذي يجف سريعاً بعد وضعه ويظل ثابتاً على الجفن طوال اليوم.

نصائح كلارنس

ما عليك سوى وضع كمية قليلة من المستحضر بأطراف أصابعك.

يأتي هذا المستحضر في أنبوب وبالضغط عليه يمكن الحصول على كمية مناسبة من ظلال العيون لوضعه على الجفون في خطوة واحدة، ما عليك سوى الضغط عليه للحصول على إطلالة لامعة.

تألقي برموش أكثر كثافةً

ماسكرا Truly Waterproof Mascara

مستحضر رائع للحصول على رموش سوداء أكثر كثافةً

لا داعي للشعور بالقلق بعد اليوم عند الذهاب إلى المسبح أو قضاء أمسية رائعة خارج المنزل حيث تقدم لك كلارنس ماسكرا مقاومة للماء تغطي الرموش بالكامل وتظل ثابتة لمدة 12 ساعةً وتتميز بتركيبتها الغنية بزيت الزيتون الذي يحتوي على نسبة من السكوالين وخلاصة شمع شجر البرتقال المر*، ومن ثم تحصلين على رموش طويلة أكثر كثافةً لتتألقي بإطلالة طبيعية وجذابة مناسبة لفصل الصيف.

أضفي لمسةً ساحرةً على شفتيك

زيت الشفاه Lip Comfort Oil

أحد مستحضرات كلارنس للعناية بالشفاه ومنحها مظهراً رائعاً

ابتكر أول زيت للعناية بجمال الشفاه في عام 2015 والذي أدركنا من خلاله أهمية التوت الأحمر الذي يمنح الشفاه لمعاناً وراحةً فائقةً والذي يعد أحد المكونات الأساسية في أحمر الشفاه المقدم من كلارنس.

يأتي كل مستحضر بلون يمثل خلاصة أحد النباتات ومذاقه الرائع.

لقد وضعت كلارنس خلاصة خبراتها لمدة 60 عاماً من العمل في مجال المكونات النباتية والزيوت في هذا الزيت الذي يمنح الشفاه بريقاً ولامعاناً لاستعادة جمالها الطبيعي. ما وجه التشابه بين هذا الزيت وغيره من الزيوت؟ تتميز كل مستحضرات كلارنس بأنها غنية بالزيوت التي تغذي البشرة وتمنحها نعومةً وراحةً فائقةً، مثل زيت الجوجوبا العضوي وزيت البندق.