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بالصور.. الرئيس الفرنسى هولاند يستقبل شيخ الأزهر الشريف بقصر الاليزيه

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بالصور.. الرئيس الفرنسى هولاند يستقبل شيخ الأزهر الشريف بقصر الاليزيه بالصور.. الرئيس الفرنسى هولاند يستقبل شيخ الأزهر الشريف بقصر الاليزيه
استقبل الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند اليوم، الثلاثاء بقصر الاليزيه فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والوفد المرافق له الذى يزور فرنسا حاليا.

وحرص الرئيس الفرنسى على استقبال شيخ الأزهر أمام قصر الاليزيه وتصافحا أمام عدسات وسائل الإعلام الفرنسية و الأجنبية.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء تتطورات الأوضاع فى المنطقة، ودور الأزهر على الصعيدين المحلى والدولى، وما يمكن أن تقوم به فرنسا لدعم القضايا الإسلامية وأوضاع الجاليات الإسلامية فى الدول الأوروبية.

كما من المتوقع أن يبحث الجانبان تنسيق الجهود لنشر السلام فى العالم والتعايش المشترك وتعميق القيم الإخلاقية فى المجتمعات والعمل على مواجهة التطرف والإرهاب.

وكان الإمام الأكبر قد وصل أمس الاثنين إلى باريس قادما من إيطاليا فى إطار جولة اوروبية يقوم بها على رأس وفد أزهرى رفيع المستوى يتكون من الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر للشئون القانونية و الدكتور ابراهيم صلاح الهدهد رئيس جامعة الأزهرو الدكتور اسامة نبيل المشرف العام على مرصد الأزهر الشريف باللغات الأجنبية.

فرانسوا هولاند واحمد الطيب (1)

فرانسوا هولاند واحمد الطيب (2)

فرانسوا هولاند واحمد الطيب (3)

فرانسوا هولاند واحمد الطيب (4)

فرانسوا هولاند واحمد الطيب (5)

فرانسوا هولاند واحمد الطيب (6)

فرانسوا هولاند واحمد الطيب (7)


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>- شيخ الأزهر يتوجه إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسى

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