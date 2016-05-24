علاج فيروس سى الجديد.. الزيباتيير والهارفونى والعقار المصرى" رافيداسفير"

الزيباتيير لعلاج فيروس سى أكثر فعالية للنوع الجينى الرابع

أكد الدكتور محمد على عز العرب أستاذ ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد أنه ولأول مرة يتم اعتماد أدوية لعلاج فيروس سى النوع الجينى الرابع، وهو عقار الزيباتير موضحا أن هذا الدواء تم اعتماده لعلاج النوع الجينى الرابع والنوع الجينى الأول.>وقال الدكتور محمد عز العرب: "أثبتت الدراسات الإكلينيكية فعالية هذا العقار بالنسبة للنوع الجينى الرابع بنسبة تتراوح بين 97% و100%، ويمكن استخدامه من قبل المرضى الذين يعانون خللا بوظائف الكلى".

وأوضح أنه من المعروف أن تكلفة هذا العقار أقل من العقاقير الأخرى التى تم اعتمادها من قبل، وأن هذا العقار عبارة عن قرص مركب من دواءين هما جراز وبريفير "ويعملان على إحباط انزيم البروتتيز و"الالباسفير.

وأضاف الدكتور محمد عز العرب: "نطالب بسرعة الاتفاق مع الشركة لتوفيره للمرضى المصريين الذين يعانون من النوع الجينى الرابع، ولرخص ثمنه وقلة آثاره الجانبية وقلة تفاعله مع الأدوية الأخرى الخاصة بمرضى القلب والضغط والمضادات الحيوية"، على أن يتم الاتفاق على نقل تقنية تصنيع الدواء فى مصر للشركات المصرية لإنتاج المثيل المصرى مثلما تفعل الشركات الهندية بهذا الخصوص.

عقار الهارفونى الجديد يتم اعتماده 28 يونيو المقبل

>وأوضح أنه من الأدوية الواعدة جدا التركيبة الجديدة لعقار الهارفونى الذى سيتم اعتماده فى 28 يونيو الشهر المقبل من هيئة الاغذية والأدوية الأمريكية، وتصل فعاليته إلى 100% لجميع حالات النوع الجينى الرابع فى الدراسات الإكلينيكية، وهو مناسب للنوع الجينى الرابع حيث وصلت نتائجه إلى 100% حسب دراسات استرال1 واسترال 4 لأنه تم استبدال أحد عقاقير الهارفونى وهو عقار الليديسبفير 90 مجم بعقار الفلباتاسفير 100 مجم، والذى تم وضعة من عقار السوفالدى كحبة واحدة فى قرص واحد.

وأكد أن عقار "فلباتاسفير" يمثل الجيل الثانى من الأدوية التى تحبط انزيم الربليكيس NS5A، وهذا يعتبر الجيل الثانى من الأدوية الجديدة، ويمتاز عن الجيل الأول بحدوث مقاومة للتحور بدرجة أعلى من الجيل الأول موضحا أن الجيل الأول يضم عقار الدكلانزا والكيوريفو وهو يحبط انزيم الربليكيس مشيرا إلى أنه من المتوقع اعتماد عقارى ABT493 ,ABT520 وهما فى المراحل الثالثة من التجارب الإكلينيكية ومن الهام تقييم مختلف الخطوط العلاجية للمرضى المصريين بعد علاج أكثر من 250 ألف مريض.

العقار المصرى رافى داسفير لعلاج فيروس سى

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>وقال إن الدواء المصرى "رافيداسفير" ينتمى إلى المجموعة التى تحبط انزيم الربليكيس مؤكدا أن الشركة المصرية مسئولة عن إتمام كافة الخطوات الخاصة بالعقار وجارى الانتهاء من إجراءات تسجيله بالإدارة المركزية للصيدلة علما بأن المنظمة الدولية للأمراض المهملة قامت بإجراء تجارب على 1000 مريض من خلال المنظمة الدولية للأمراض المهملة "DNDI ".

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